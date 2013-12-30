أبوظبي تصمم أول طريق صديق للبيئة في الشرق الأوسط

بدأت دائرة النقل في أبوظبي التصميم الهندسي لأول طريق صديق للبيئة من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يربط بين طريقي أبوظبي - دبي الرئيسي الحالي " إي 11". ودبي - أبوظبي الجديد " إي 311 ".

وأوضحت دائرة النقل في بيانها اليوم، أن المشروع يعد نموذجا للطرق المستقبلية كافة في الإمارة حيث تم اعتماد أعلى المعايير العالمية في تنفيذ المشاريع المستدامة عبر استخدام تقنيات وحلول متطورة تسهم في خفض الانبعاثات الحرارية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى جانب استخدام مواد البناء المعاد تدويرها مثل المواد الحصوية الناتجة من مكونات الخرسانة الإسمنتية و" الإسفلت المكشوط " وغيرها من المواد.

كما يتميز الطريق باعتماد حلول تحد من الآثار البيئية من بينها استخدام الطاقة المتجددة للإنارة وفي الوقت الذي تسهم فيه المواد الداخلة في البناء وبفضل المعايير الدقيقة الخاصة بها في توفير أقصى درجات الأمن والسلامة إضافة إلى تكلفة منخفضة لما يتعلق بعمليات الصيانة والتشغيل المستقبلية.

ويعد موقع المشروع التجريبي خيارا مثاليا لتنفيذ مثل هذه الطرق حيث لن يؤثر تنفيذه على حركة المرور والتي سيتم بها إجراء عدد من التحويلات عند الشروع ببناء الطريق بعد الانتهاء من كافة عمليات التصميم.

يذكر أن الدائرة تتعاون في تنفيذ المشروع مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي من بينهم فريق عمل برنامج استدامة التابع لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الذي قدم الاستشارات للدائرة بهذا الصدد وهيئة البيئة - أبو ظبي و" مصدر للطاقة ".

وتعتزم دائرة النقل عند الانتهاء من تنفيذ مشروع الطريق المستدام التجريبي الجديد تقييم وتحليل النتائج والتأثيرات الناجمة عن المشروع لوضع مبادئ توجيهية ونظام تصنيف لمشاريع تنفيذ الطرق المستدامة لتكرارها في مناطق أخرى في إمارة أبو ظبي.