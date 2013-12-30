الملك وهولاند يبحثان تعزيز العلاقات ومـجمل الأحداث الإقـليـمـية والـدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في روضة خريم أمس فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والوفد المرافق له.

وقد رأس خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الفرنسي جلسة مباحثات رحب في مستهلها الملك المفدى بفخامة الرئيس فرانسوا هولاند متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على حسن الاستقبال الذي لقيه ومرافقوه في المملكة.

عقب ذلك جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات.

كما بحث الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الصديقين منها.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية

إثر ذلك وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في الجمهورية الفرنسية، وقعها عن الجانب الفرنسي معالي وزير الخارجية لوران فابيوس وعن الجانب السعودي معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

حضر الاستقبال والاجتماع وتوقيع المذكرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا محمد آل الشيخ.

كما حضر من الجانب الفرنسي معالي وزير الخارجية لوران فابيوس ومعالي وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك ومعالي وزير التطور والإنتاج الصناعي ارنو مونتبورغ ومعالي وزير الدفاع جان ايف لورديان وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة برتران بزانسونو وقائد الأركان التابع لرئاسة الجمهورية الفريق أول بونو ابوغا والمستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس بول جان اورتيز ومستشار إفريقيا والشرق الأوسط لدى رئاسة الجمهورية إيمانويل بون ومدير قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية جان فرانسوا جيرو.

اجتماع ثنائي

بعد ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية اجتماعاً ثنائياً حضره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

مأدبة غداء ملكية

ثم أقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس فرانسوا هولاند والوفد المرافق له.

حضر المأدبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصحاب السمو والمعالي.