أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ليبيا والجزائر تقرران تعزيز تعاونهما لحماية حدود البلدين

Google+ Print
ليبيا والجزائر تقرران تعزيز تعاونهما لحماية حدود البلدين ليبيا والجزائر تقرران تعزيز تعاونهما لحماية حدود البلدين

اتفقت ليبيا والجزائر، الأحد، في طرابلس على تعزيز تعاونهما على صعيد أمن الحدود، ومكافحة تهريب الأسلحة، خلال زيارة رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال إلى طرابلس.

وأشار بيان مشترك عقب اللقاء بين وفدي البلدين، الأحد، إلى أن التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع في كل من الجزائر وليبيا لتأمين الحدود كان من أبرز المواضيع في الاتفاقات الموقعة في طرابلس، إثر اجتماع لجنة التعاون المشتركة الليبية الجزائرية.

كذلك تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لإطلاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، للصحفيين إلى أن اللقاء مع «سلال» تناول مسائل اقتصادية وسياسية.

وجدد «سلال» من جهته دعم بلاده لليبيا، مجددًا تحذيره من الانقسام والفوضى الأمنية في طرابلس.

واعتبر«سلال» خلال افتتاح الاجتماع أن تدهور الوضع الأمني يرجع إلى الانتشار الكبير للأسلحة، مشيرًا إلى الحاجة إلى مضاعفة البلدين جهودهما للحد من هذا الانتشار وتأمين الحدود المشتركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية