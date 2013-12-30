ليبيا والجزائر تقرران تعزيز تعاونهما لحماية حدود البلدين

اتفقت ليبيا والجزائر، الأحد، في طرابلس على تعزيز تعاونهما على صعيد أمن الحدود، ومكافحة تهريب الأسلحة، خلال زيارة رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال إلى طرابلس.

وأشار بيان مشترك عقب اللقاء بين وفدي البلدين، الأحد، إلى أن التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع في كل من الجزائر وليبيا لتأمين الحدود كان من أبرز المواضيع في الاتفاقات الموقعة في طرابلس، إثر اجتماع لجنة التعاون المشتركة الليبية الجزائرية.

كذلك تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لإطلاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، للصحفيين إلى أن اللقاء مع «سلال» تناول مسائل اقتصادية وسياسية.

وجدد «سلال» من جهته دعم بلاده لليبيا، مجددًا تحذيره من الانقسام والفوضى الأمنية في طرابلس.

واعتبر«سلال» خلال افتتاح الاجتماع أن تدهور الوضع الأمني يرجع إلى الانتشار الكبير للأسلحة، مشيرًا إلى الحاجة إلى مضاعفة البلدين جهودهما للحد من هذا الانتشار وتأمين الحدود المشتركة.