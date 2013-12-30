بالصور .. محافظة مطروح تنظم حفل زواج جماعى لـ30 عروسًا

أقامت محافظة مطروح مساء أمس الأحد، حفل زفاف جماعى لعدد 30 عريسًا وعروسة، تحت رعاية وحضور اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، وحضور اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، واللواء يعقوب أمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وأهالى العرسان بفندق القوات المسلحة بمدينة مرسى مطروح، وأحيا الحفل الفنان الشهير على حميدة، والمطرب سعد عبد ربه من خلال تقديم الفقرات الغنائية والفنية.

وقام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمادية المقدمة من جمعيتى مصر الخير والأورمان وهى 3 آلاف جنيه وثلاثة أجهزة كهربائية وطقم أولومنيوم لكل عريس وعروس وسط فرحة غامرة من الأهالى.

وهنأ المحافظ المشاركين، متمنيا لهم حياة سعيدة، وأوصاهم بالتألف والرحمة بينهم وحبهم لمصر والحفاظ عليها، وقدم الشكر لكل من شارك وساهم فى هذه الاحتفالية الكبيرة التى تؤكد أمن واستقرار محافظة مطروح وسعى أبنائها الدائم نحو التنمية ونبذ العنف والفوضى.

وأكد علاء عبد الشكور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تمت مراعاة كافة الضوابط والشروط فى اختيار العرسان المشاركين فى هذا العرس الكبيرة، ومنها أن يكون الزوجين من أبناء مطروح، وأن يكون أحد الزوجين من المقيمين بالمحافظة، وتعطى الأولوية لأبناء مطروح، وأن يكون عقد القران حديث، وألا يكون قد مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر، وأن يكون أحد الزوجين من أبناء مطروح على الأقل، وتعطى الأولوية للمحتاجين وذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يتم اشتراك أكثر من حالة واحدة من كل أسرة، وألا يكون قد سبق له الاشتراك فى الأعوام السابقة، مضيفا أنه قد تم فتح باب تلقى الطلبات فى الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الماضى.

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