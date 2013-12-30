أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل مسؤول أمني ليبي سابق في إطلاق نار ببنغازي

Google+ Print
مقتل مسؤول أمني ليبي سابق في إطلاق نار ببنغازي مقتل مسؤول أمني ليبي سابق في إطلاق نار ببنغازي

قتل مسؤول أمني سابق في نظام الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، الأحد، جراء إطلاق نار في بنغازي، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى الجلاء الذي استقبل الجثمان أن مفتاح نجم، العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الخارجي، قتل بالرصاص.

وقال مصدر أمني في المدينة إن «مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار باتجاه العقيد السابق الذي كان يقود سيارته في حي الصابري؛ ما أدى إلى مقتله على الفور».

وتشهد بنغازي، مهد الثورة الليبية التي انتهت في العام 2011 بالإطاحة بنظام معمر القذافي، هجمات شبه يومية تستهدف عناصر الجيش والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية