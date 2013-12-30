أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

صحيفة: الحكومة البريطانية قد تبيع حصتها في بنك «لويدز» في 2014

Google+ Print
صحيفة: الحكومة البريطانية قد تبيع حصتها في بنك «لويدز» في 2014 صحيفة: الحكومة البريطانية قد تبيع حصتها في بنك «لويدز» في 2014

قالت صحيفة «ديلي تلجراف» نقلا عن مصادر لم تحددها إن البريطانية يمكن أن تبيع كل حصتها التي يبلغ حجمها 18.4 مليار جنيه إسترليني في مجموعة «لويدز» المصرفية في 2014.

وذكرت الصحيفة أن كل حصة الحكومة يمكن أن تباع خلال الشهور القادمة في مزيج من عروض التجزئة والعروض المؤسسية.

وباعت الحكومة البريطانية بالفعل 6% من حصتها في البنك المؤمم جزئيا، وجمعت أكثر من 3.2 مليار جنيه (5.28 مليار دولار) في سبتمبر من العام الجاري.

وتملك الحكومة حاليا نحو 33% من البنك بعد خمس سنوات من إنقاذ الحكومة «لويدز» ومنافسه البنك الملكي الاسكتلندي في ذروة الأزمة الائتمانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا