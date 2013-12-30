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وزير التعليم: تثبيت 80 ألف معلم مع بداية العام الدراسى الجديد

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وزير التعليم: تثبيت 80 ألف معلم مع بداية العام الدراسى الجديد وزير التعليم: تثبيت 80 ألف معلم مع بداية العام الدراسى الجديد

قال محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إن مستوى التعليم فى انتقل من المستوى 142 إلى المستوى 72 عالميا، مؤكدا أن التعليم المصرى فى عام 2030 سيكون العاشر على مستوى العالم فى مستوى الجودة.

وأضاف أبو النصر أثناء حديثه لبرنامج السادة المحترمون مع الإعلامى يوسف الحسينى أمس الأحد، أنه سيتم فى يناير المقبل تثبيت 80 ألف معلم من العاملين بالعقود وبالحصة من الذين تنطبق عليهم الشروط والحاصلين على مؤهل عال، ومر على عقده 3 سنوات على كادر معلم مساعد ومرتبه سيكون 1726 وغير المؤهل تربوى سيؤهل تربوى ومع الموازنة الجديدة سيكون هناك تثبيت لأعداد أخرى من المعلمين.

وأكد أبو النصر أن لدينا مدارس تعليم فنى على أعلى مستوى وشهاداتها معتمدة من الاتحاد الأوروبى.

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