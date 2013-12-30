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اتحاد النقابات المستقلة يتضامن مع أمين عام نقابة مستشفى الشفاء

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اتحاد النقابات المستقلة يتضامن مع أمين عام نقابة مستشفى الشفاء اتحاد النقابات المستقلة يتضامن مع أمين عام نقابة مستشفى الشفاء

أعلن الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالإسكندرية، تضامنه مع "عفت محمد" أمين عام النقابة المستقلة بمستشفى الشفاء، والتى تم فصلها تعسفياً من المستشفى، على إثر مطالبتها برفع الأجور المتدنية للعاملين، ورفع نسبة الحافز التى كانت 30% من الأجر الأساسى، وصرف نسبة أرباح للعاملين بالمستشفى، مع العلم أنه من المفترض أنها تابعة لجمعية خيرية وغير هادفة للربح، ولكن المستشفى تعمل على عكس ذلك، وأنها لا تقوم بأى علاج خيرى مجانى للحالات الفقيرة، وأنها تابعة لمستشفى سيدى جابر الخيرية.

ودعا أحمد شحاتة أحد مؤسسى الاتحاد، فى تصريحات له أمس الأحد, كل شرفاء الوطن للتضامن مع "عفت" فى قضيتها المنظورة أمام المحكمة العمالية منذ أبريل 2012، والتى لم يفصل فيها حتى اليوم.

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