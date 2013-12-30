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بالصور| الشاحنات العملاقة.. كل شيء في العالم يمكن نقله

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بالصور| الشاحنات العملاقة.. كل شيء في العالم يمكن نقله بالصور| الشاحنات العملاقة.. كل شيء في العالم يمكن نقله

كتب : أحمد فتوح الإثنين 30-12-2013 03:47

كان الإنسان يجد صعوبة في نقل أثاثه من منزل لمنزل، ولم يكن يتصور يوما أنه من الإمكان نقل المنزل نفسه، وتطورت المشكلة إلى حاجته إلى نقل شيء أكبر من الأثاث كالسيارة مثلا، فتطورت وسائل النقل ويمكن الآن نقل السيارات عبر الطائرات والسفن، إلا أن الآية الآن انقلبت ويمكن نقل الطائرات والسفن بالسيارات.

جذبت شركة مثل جنرال موتورز الكثير من الاهتمام بسيارتها العملاقة TITAN SPARWOOD ذات المحور مزدوج، والـ 16 إسطوانة مولدة قوة 3300 حصان موصول بأربعة بمولدات جر ( Traction Engines ) كلا منها موصول بعجلة من العجلات الخلفية للشاحنة، تم تصنيعه في ( GM's Electromotive Division ). هذه الكمية من الطاقة التي ينتجها المحرك يمكن أن تزود بسهولة 250 بيت بالكهرباء.

"جنرال موتورز" و"مرسيدس" و"كات" و"مان" في صدارة الشركات المحققة لذلك الحلم، نقل المنازل والطائرات والقطارات بل والشركات أيضا، نرى الإطارات تصل إلى 200 إطارا، ويصل الإطار إلى ارتفاع 10 أمتار أحيانا، وصناعة الأطارات ليست سهلة، لأنها إن لم تعالج جيدا فربما تصنع ضغطا كبيرا على الطريق ويبتلعها بما تحمله من أوزان بالأطنان، وهذا ما تبرع فيه شركات السيارات الألمانية بما تقوم به في معالجة الإطارات لتوزيع الوزن بشكل مناسب لحمل هذه الأثقال.

على سبيل المثال، تزن TITAN SPARWOOD فارغة: 260 طنا، وزن أقصى حمولة: 350 طنا، وبذلك فإن وزنها الكلي وهي محملة بأقصى حمولة 610 طنا، ويبلغ طولها: 20.09 متر، وعرضها: 7.57 متر، وارتفاعها: 6.88 متر، وعند رفع الصندوق يصل ارتفاعها إلى 17.07 متر، وتأخذ عملية رفع الصندوق إلى كامل ارتفاعه 28 ثانية و30 ثانية لإنزاله، وقطر العجلة: 3.35 متر، وزن العجلة: 4 طن، وسعة خزان الوقود: 3632 لتر، كمية الزيت المستعملة: 1262 لترا.

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