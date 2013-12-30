وزير الأوقاف: كادر الأئمة يقر عقب الحد الأدنى ولن يعتلي المنبر سوى الأزهري

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الكادر سيتم اعتماده عقب تطبيق الحد الأدنى، جاء ذلك عقب مطالبات الأئمة بكفر الشيخ للوزير خلاله لقاءه بهم مساء أمس بديوان عام محافظة كفر الشيخ بحضور المستشار محمد عوت عجوة محافظ كفر الشيخ .

وقرر الوزير اعتماد مبلغ 20 مليون جنية لإنشاء مستشفى للدعاه وتخصيص 1660 وحدة سكنية بكفرالشيخ للأئمة ومقيمى الشعائر والعاملين بالأوقاف مع إجراء القرعة العلنية لمن تنطبق عليه الشروط وسيتم سحب الوحدة وفرض غرامة مالية لمن يثبت عدم اقامته بها أو التصرف فيها وفتح باب التقدم لمدة أسبوع أخر لمن تنطبق علية الشروط.

وأضاف وزير الأوقاف أن بالنسبة لكادر الأئمة فقد تم إرسالة لوزارة المالية وسيتم تطبيقه ذلك من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور، معلنًا أنه سيتم إغلاق الزوايات المقامة على مساحة أقل من 80 متر والمجاورة للمساجد ولا تفتح زوايا إلا بتصريح من الوزارة فى الأماكن التى ليس بها مساجد .

وأشار الوزير بأن هناك خطة لضم جميع المساجد على مستوى الجمهورية وخاصة المساجد التى تستغل سياسًا، مشددًا أنه لا مكان للقيادة بالأوقاف إلا بشرطين أن يكون الإمام أزهريًا وأن يلتزم بموضوعات الوزارة مع منع مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة مع السماح للمساجد الكبيرة بتركيب سماعات داخلية .

وأعلن الوزير أن الوزارة قامت بشراء 500 ألف متر سجاد لفرش المساجد على مستوى الجمهورية خصص منها 20 آلف متر لمساجد كفرالشيخ مع تزويد مكتبات المحافظة بالمطبوعات اللازمة وجراء خصم 10 % للجمهور .

وفيما يتعلق بنقل الدكتور خالد موسى وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ إلى الوزارة، نوه الوزير أن نقل الدكتور خالد للوزارة ليس له أى شئ من المخالفات أو أى شئ يتعلق بتقصيره فى العمل .

وأكد أن ما حدث ما هو إلا تجديد للدماء واحتياج الوزارة له للاستفادة من خبراته وتمنى الوزير التوفيق للشيخ سعد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ الجديد لاستكمال المسيرة.