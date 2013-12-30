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87 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى لتحويل السيارات للغاز الطبيعى

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87 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى لتحويل السيارات للغاز الطبيعى 87 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى لتحويل السيارات للغاز الطبيعى

قام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بـ87مليون جنيه وذلك بالتعاون مع وزارة البترول من خلال شركتى كارجاس وغازتك اللتان تقومان بدور الجهة المنفذة، حيث سيتم تقسيط قيمة تعديل السيارات على العملاء بفائدة بسيطة 10% متناقصة وذلك لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز بدلا من البنزين.

وأكدت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية فى بيان لها اليوم الأحد على أهمية هذا المشروع لما له من مردود بيئى واقتصادى كبير، لافتا إلى أنه قد تم حتى الآن تحويل 17500 سيارة (16000 أجرة و1500 ملاكى) من خلال تمويل الصندوق, مما وفر وحافظ على فرص عمل عديدة بالإضافة إلى مساهمة المشروع فى توفير الدعم المقدم من الدولة للمواد البترولية بحوالى 122.5 مليون جنيه سنويا.

من جانبه صرح المهندس طارق الدجوى رئيس مجلس إدارة شركة كارجاس أن اقتصاديات التحويل مؤثرة للغاية على المواطنين حيث إن التحويل إلى الغاز يحقق وفرا يوميا يقدر ب 13 جنيه أى 390 جنيها فى الشهر فى حالة إذا كان الاستهلاك اليومى للمواطن 10 لتر بنزين.

وأشار المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة غازتك بان الشركة لديها خطة طموحة فى التوسع فى كل من محطات الغاز ومراكز تحويل السيارات بحيث تتواكب مع الطلب المتزايد من المستفيدين وبالفعل تم العام الحالى افتتاح 7 محطات وقود جديدة و4 مراكز تحويل ومخطط إنشاء 13 محطة وقود و6 مراكز تحويل العام القادم.

يأتى هذا المشروع تسهيلاً وتيسيراً من الصندوق الاجتماعى للتنمية على المواطنين، حيث إن سعر الغاز الطبيعى 45 قرشا وهو سعر أقل بكثير من سعر البنزين كما أنه يوجد بوفرة مما يشكل جدوى اقتصادية عالية للمواطنين من أصحاب السيارات وأيضاً للعاملين فى قطاع وسائل المواصلات المختلفة كما أنه يوفر فى استهلاك مجموعة الاحتراق بالمحرك مما يزيد من العمر الافتراضى لاستهلاك السيارات.

بالإضافة إلى أهميته فى الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث فهو خال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويساعد على انخفاض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق. كما أن الغاز الطبيعى (صديق البيئة) فهو غير سام ولا توجد أية مخاطر صحية عند استخدامه وفيه صيانة وحماية للبيئة مقابل استخدام النوعيات الأخرى من الوقود بالإضافة إلى أنه يحتوى على 105 أوكتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يدرس الآن تمويل كل من شركتى كارجاس وغازتك بعقدين جديدين بإجمالى قيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

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