الفنار للكهرباء تصنيعٌ وطني بجودة عالمية

تدير شركة الفنار أعمال الإنشاءات والتصنيع والتطوير والتصميم انطلاقاً من مقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى منشآتها في الشرق الأوسط والبلدان الأخرى.

و تعد شركة الفنار من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الكهرباء وينقسم عملها إلى قطاعين رئيسيين

أولهما قطاع الإنشاءات حيث تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه والمشاريع الإلكتروميكانيكية ومشاريع الهندسة المدنية وتصنيع الأبراج الحديدية والفحص والاختبار.

وثانيهما قطاع الصناعات الكهربائية حيث تقوم الشركة بتصنيع مختلف أنواع المنتجات الإنشائية الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي مثل منتجات التحكم وتوزيع الطاقة والمفاتيح والأفياش الكهربائية وكذلك الكابلات والأسلاك الكهربائية والمحولات ومصابيح توفير الطاقة.

وتعد المدينة الصناعية الكائنة على طريق الخرج في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض مركزاً لنشاطات الشركة التصنيعية وتمتد على مساحة سبعمائة ألف متر مربع وتتضمن منشآت الفنار لتصنيع هذه المنتجات، كما تضم المدينة بنية تحتية عالية التقنية تحتوي على مركز للاتصالات والمعلومات بالإضافة إلى منطقة تجارية.

وفي الحديث عن الفنار للكهرباء:

تعد الفنار للكهرباء الذراع الصناعي لشركة الفنار حيث تصنَع مختلف أنواع المنتجات الإنشائية الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وفق المجموعات الخمسة التالية:

التوزيع والتحكم بالطاقة وتشمل أنظمة ومنتجات الجهد المنخفض ومنتجات الجهد المتوسط و لوحات التشغيل الآلي للمحطات الفرعية واللوحات الكهربائية والقواطع بالاضافة لعلب التوزيع المعدنية.

المفاتيح والأفياش الكهربائية وتتضمن منتجات الشركة في هذا المجال.

المفاتيح الكهربائية والمآخذ ومفاتيح التحكم بشدة الإضاءة وصناديق المفاتيح والمآخذ الكهربائية وعلب المفاتيح الكهربائية وعلب الحماية

الكابلات والأسلاك وتتضمن منتجات الشركة في هذا المجال أسلاك البناء وكابلات الطاقة والتحكم المنخفضة الجهد وكابلات الطاقة المتوسطة الجهد وكابلات الاستخدامات الخاصة.

كما ان الفنار للكهرباء ايضاً تقوم بتصنيع المحولات والتى تتضمن محولات التوزيع وتتوفر بنطاق طاقة من 50 إلى 3150 كيلوفولت آمبير وبجهد يصل إلى 36 كيلو فولت إضافة إلى إمكانية تصنيع محولات حسب الطلب لغاية 5 ميجافولت آمبير .

الإنارة وتتضمن منتجات الشركة في هذا المجال مصابيح الفلوريسانت المدمجة والمعروفة بمصابيح توفير الطاقة والتي تتميز بشدة إضاءة حقيقية تدوم لأكثر من 12000 ساعة عمل وبضمان لمدة سنتين.

أما فيما يتعلق بالجودة، تقوم الشركة بجهد واعٍ لرفع جودة المنتجات إلى مستوى ليس فقط مساوياً بل أعلى من المنتجات الأجنبية والتي يتم انتاجها في دول صناعية ذات سمعة مرموقة، وذلك بهدف تخطي الفكرة السائدة عن منتجات العالم الثالث ومنها السعودية ويتضح ذلك جليا في المنتجات الكهربائية وذات التقنية العالية أكثر من المنتجات الاستهلاكية مثل الألبان والمنتجات البلاستيكية التي تخطت هذه المرحلة وبنت لنفسها سمعة جيدة.

تخضع جميع منتجات الشركة لاختبارات صارمة قبل نزولها للأسواق تتعدى مثيلاتها من المنتجات الأجنبية المنافسة وذلك لتأمين مستويات سلامة عالية لمستخدميها.

وتسعى شركة الفنار باستمرار لابتكار وتطوير منتجات كهربائية تتلاءم واحتياجات السوق المحلية بشكل أساسي وقد تمثل ذلك في العديد من المنتجات الكهربائية على اختلاف أنواعها مع التركيز على عامل الأمان والسلامة.

إن شركة الفنار تفخر بأن تكون أحد أكبر الموردين للمواد الإنشائية الكهربائية لوزارة التربية والتعليم وللعديد من القطاعات الحكومية والخاصة.