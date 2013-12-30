"الثوم" يقاوم السرطان ويمنع الإصابة بالجلطات

يجهل الكثيرون فوائد الثوم الصحية ويعتبرونه مجرد مادة يتم إضافتها للأطعمة دون الوقوف على أهميته الصحية للجسم، وقد ينفر البعض من رائحته، إلا أن دكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة توضح القيمة الغذائية للثوم قائلة: "للثوم فوائد صحية كثيرة تتمثل فى أنه مفيد فى إذابة جلطات القلب وهو غنى بالفسفور والكولسترول وكلها مواد مفيدة للجسم بجانب قدرته فى خفض ضغط الدم، وهذا بجانب قدرته على التخلص من سموم الجسم وتلك السموم قد تضر الجسم، إلا أن الثوم يقوم بإذابتها وإحلالها بعناصر مفيدة للجسم ويتولى تطهير المعدة، ويمنع الإصابة بالجلطات وهو يقوم بإدرار البول ويعمل الثوم على طرد الغازات ومعالجة سوء الهضم وهو علاج فعال للروماتيزم ومقوى للأعصاب".

وترى بسنت أن الثوم علاج فعال للأنفلونزا إذا تم إضافته إلى عصير البرتقال، ففى تلك الحالة فإنه يمد الجسم بفيتامين سى ويزيد من مناعته للقضاء على الأنفلونزا كما توجد فى الثوم مادة (الألبين) وهى مضادة للسرطان.

لذا ينصح مرضى السرطان بالإكثار من تناول الثوم والثوم مفيد فى تفتيت حصوة الكلى، لذا أحرص على تناوله بشكل دائم كما أن الثوم مفيد لمن يعانوا من ضعف الذاكرة فهو يعمل على تقويتها وتنشيطها ويكسبك العديد من العناصر الغذائية التى تمكنك من مقاومة آلزهايمر.