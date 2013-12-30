حفل زفاف جماعي لـ 30 عروس وعريس بمحافظة مطروح

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع جمعيتي مصر الخير والأورمان مساء أمس الأحد حفل زفاف جماعي لعدد 30 عريس وعروس بحضور اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح واللواء العناني حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح واللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة وأهالي العرسان .

وأحيا الحفل بفندق القوات المسلحة بمدينة مرسي مطروح وسط فرحة وسعادة الأهالي .

وقام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمادية المقدمة من جمعيتي مصر الخير والأورمان وهي 3 ألاف جنيه وثلاثة أجهزة كهربائية وطقم أولومنيوم لكل عريس وعروس.

وقدم المحافظ التهنئة للمشاركين متمنيا لهم حياة سعيدة، وأوصاهم بالتآلف والرحمة بينهم وحبهم لمصر والحفاظ عليها، وقدم الشكر لكل من شارك وساهم فى هذه الاحتفالية الكبيرة التي، تؤكد على أمن واستقرار محافظة مطروح وسعي أبنائها الدائم نحو التنمية ونبذ العنف والفوضى .

وأكد علاء عبد الشكور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة أنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط فى اختيار العرسان المشاركين فى هذا العرس الكبيرة، ومنها أن يكون الزوجين من أبناء مطروح، وأن يكون أحد الزوجين من المقيمين بالمحافظة وتعطى الأولوية لأبناء مطروح ، وأن يكون عقد القران حديث ولم يمضي عليه أكثر من 3 أشهر، وأن يكون أحد الزوجين من أبناء مطروح على الأقل، و تعطى الأولوية للمحتاجين وذوى الاحتياجات الخاصة،و لا يتم اشتراك أكثر من حالة من أسرة واحدة ، و ألا يكون قد سبق له الاشتراك فى الأعوام السابق ، وأشار إلى أنه قد تم فتح باب تلقى الطلبات فى الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الماضي .