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إبطال مفعول قنبلة بتجربة طوارئ بمطار برج العرب

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12-29-2013 3-30-40 PM

أكد الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات بأنه إستكمالا لتنفيذ خطط الطوارىء بجميع المطارات المصرية لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالات الإرهاب فقد قام مطار برج العرب الدولى اليوم بتنفيذ تجربه طوارىء لآبطال مفعول قنبله داخل حقيبة سفر مجهولة بموقف سيارات المطار .

وقام الطيار هانى عقاب مدير مطار برج العرب بالتنسيق مع مدير أمن الأسكندرية لدعم المطار تم استدعاء خبراء المفرقعات والمعدات الكاملة لذلك بالإضافة الي الكلاب المدربة، قامت إدارة مطار برج العرب الدولي بالتنسيق والإشتراك مع إدارة شرطة أمن المواني ووحدة مكافحة المتفجرات بالمطار بتنفيذ التدريب العملي بوجود حقيبة مشتبه بها بموقف السيارات التابع لصالة المطار ، تم التعامل بكل من ” الكلاب المدربة” للتأكد من الحقيبة بداخلها متفجرات من عدمه ، قام مدفع المياه بتفجير العبوة وتمشيط المنطقة بالكلاب البوليسية وأفراد الشرطة ثم إعلان المطار الي الحالة العادية .

كما أكد نصر إن مثل هذه التجارب تكون بمثابه قاعده بيانات لقياس مستويات الاداء التى من شأنها تساعد على تعديل السياسات أو الإجراءات كلما تطلب ذلك من خلال التحليل و الدراسه لتجارب الطوارىء .DSCN0908 DSCN0914

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