بالصور.. وزير الأوقاف: اعتلاء المنابر مقصور على الأزهريين

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه، لإنشاء مستشفى للدعاة، وتخصيص 1660وحدة سكنية بكفر الشيخ للأئمة ومقيمى الشعائر والعاملين بالأوقاف، مع إجراء القرعة العلنية لمن تنطبق عليه الشروط، وسيتم سحب الوحدة وفرض غرامة مالية لمن يثبت عدم إقامته بها، أو التصرف فيها، وفتح باب التقدم لمدة أسبوع آخر لمن تنطبق عليه الشروط.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال لقاء المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أثناء زيارته المسائية للمحافظة، بحضور الأئمة والدعاة ووكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه بالنسبة لكادر الأئمة فقد تم إرساله لوزارة المالية، وسيتم تطبيقه من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور .

أعلن الوزير بأنه سيتم إغلاق الزاويات المقامة على مساحة أقل من 80 مترا، والمجاورة للمساجد، ولا تفتح زوايا إلا بتصريح من الوزارة فى الأماكن التى ليس بها مساجد. مشيرا إلى أن هناك خطة لضم جميع المساجد على مستوى الجمهورية وخاصة المساجد التى تستغل سياسيا.

وأضاف الوزير أنه لا مكان للقيادة بالأوقاف إلا بشرطين، أن يكون أزهريا قلبا وقالبا، وأن يلتزم بموضوعات الوزارة مع منع مكبرات الصوت إلا فى الآذان وصلاة الجمعة مع السماح للمساجد الكبيرة بتركيب سماعات داخلية، والتركيز فى خطب الجمعة على الموضوعات التى تحددها الوزارة، ولا يعتلى المنبر إلا أزهرياً.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد جمعة ثابتة، وإعداد خطة ثانوية مع اختيار المساجد الكبرى التى تستوعب عددا أكبر من المصلين.

وأعلن الوزير أن الوزارة قامت بشراء 500 ألف متر سجاد لفرش المساجد على مستوى الجمهورية، خصص منها 20 ألف متر لمساجد كفر الشيخ، مع تزويد مكتبات المحافظة بالمطبوعات اللازمة، وإجراء خصم 10% للجمهور.

وفيما يتعلق بنقل الدكتور خالد موسى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ إلى الوزارة، نوه الوزير إلى أن نقل الدكتور خالد للوزارة ليس له أى شىء من المخالفات، أو أى شىء يتعلق بتقصيره فى العمل، وأقسم الوزير على ذلك، وأكد أن ما حدث ما هو إلا تجديد للدماء، واحتياج الوزارة له للاستفادة من خبراته، وتمنى الوزير التوفيق للشيخ سعد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ الجديد لاستكمال المسيرة.

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف فى كفر الشيخ: ضم المساجد التى تثير قلقا وتوحيد الخطب

اجتماع وزير الأوقاف والأئمة بديوان عام محافظة كفر الشيخ

الأوقاف تجدد تحذير المتعدين على أراضيها من إعلان قوائم سوداء بأسمائهم

>