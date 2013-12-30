بالفيديو .. لقطة العام 2013 - بين كوبري رونالدو، بيرة ريبري وعضة سواريز

10 لقطات معبرة من ملاعب العالم في العام 2013...

1- "اقفل رجلك" يا كريستيانو!

مهارة فائقة من داني الفيس "المدافع" يمر بها من بين أقدام أفضل مهاجمي العالم.

2- الهدف الشبح!

الشبكة تخدع الحكم ليحتسب هدفا لباير ليفركوزن ضد هوفنهايم أثار جدلا واسعا في ألمانيا.

3- سواريز المفترس

من أشهر لقطات الدوري الإنجليزي هذا العام...سواريز يلتهم كتف إيفانوفيتش!

4-"شلوت" أزار

إدين أزار يفقد أعصابه أمام "رخامة" جامع كرات سوانزي سيتي الذي أصبح أهم شخص في المدينة الويلزية لعدة أيام، بينما تم إيقاف نجم تشيلسي 3 مباريات.

5- ريبيري يهرب من البيرة!

محاولة من نجم بايرن المسلم فرانك ريبيري للهروب من "دش بيرة" بعد الفوز بلقب الدوري الألماني.

6- رونالدو "العسكري"

بتحية عسكرية ساخرة...رونالدو يرد علي تصريحات سيب بلاتر بأنه الذي شبهه بالقائد العسكري في آدائه.

7- بواتنج قفش!

بعد هتافات عنصرية ضده في مباراة ودية مع ميلان، الغاني برينس بواتنج يطيح بالكرة ويترك الملعب في غضب ليتسبب في إلغاء المباراة.

8- أسرع هدف من حارس مرمي في التاريخ

حارس ستوك يسجل بعد 13 ثانية في مرمي ساوثامبتون ليصبح أسرع حارس مرمي يسجل في تاريخ الكرة.

9- مورينيو والمشجع

"يا إلهي...جوزيه مورينيو جالس بجانبي!!!" هذا ما كتبه الطالب شون باكستون ذو ال17 عام عندما اضطر مورينيو أن يجلس بجواره بعد طرده في مباراة تشيلسي وكارديف.

10- فرحة حارس تاهيتي!

حارس تاهيتي روتشي يقفز فرحا بعد أن أطاح فيرناندو توريس مهاجم أسبانيا بركلة جزاء في الهواء...بينما كانت النتيجة 8-0!!