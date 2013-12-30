المستشار السياحي للفيوم في اجتماع برئيس جمعية السواقي يوثق لفترة 10 محافظين و40 سنة في خدمة السياحة .! ا

كتب : عبدالرحمن سالم

استقبل اليوم المستشار الاعلامي والخبير السياحي السابق لمحافظة الفيوم نبيل حنظل ، استقبل رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة ومؤسس حركة المشاركة الشعبية خالد حسين بناءا علي طلب الاخير وذلك لبحث سبل تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة وكيفية الاستفادة من 40 عاما في هذا المجال مرورا ب10 محافظين تولوا مسئولية الفيوم وتعامل معهم حنظل عن قرب ، حيث أكد المستشار السياحي والاعلامي أن المحافظة تحتاج لثلاثة محاور هي التنمية والتنشيط والترويج والتسويق والجودة ، مشيرا الي وجود منشأت سياحية في حاجة لأعادة استغلالها وضخ اعتمادات اضافية حتي تعود المحافظة لسابق عصرها الذهبي إبان الثمانينات ، مضيفا انه عاصر قرابة 10 محافظين تسلموا مقاليد أمور الاقليم وكان لكل منهم بصمته ولمسته السياحية الخاصة ، حيث يرجع السبب في انشاء الاوبرج والمناطق المجاورة له إلي حمدي الحكيم ، وتعود رياضة صيد الطيور الي المحافظ ثروت عطا الله ، وكان لعبد الرحيم شحاته أكبر الاثر الطيب في اطلاق قري هامة مثل بانوراما والواحة واللؤلؤة وشرع في خط سير الطريق السياحي ، اضافة لفاروق التلاوي الذي جذب العديد من شركات السياحة والمستثمرين للعمل بالفيوم ، وحسن طنطاوي وسمير الخولي الذي اعاد اكتشاف ميدان قارون واهتم بتجميل الشوارع والميادين ، وكورنيش بحر يوسف للمحافظ سعد نصار ومجدي قبيصي الذي انشأ مركز الصناعات الحرفية بعين السليين ومعها فنادق ، ود. جلال سعيد صاحب فكرة الممشي السياحي وقرية كنوز ، هذا ووجه المستشار نبيل حنظل خلال اجتماعه مع خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة ومؤسس حركة المشاركة الشعبية رسالة الي محافظ الفيوم د. حازم عطيه طالبا فيها أستغلال طبيعة الفيوم وارضها الخصبة الصالحة للاستثمار ولم يستغل منها غير القليل وهي بحاجة الي جهد كبير من خلال خريطة مدروسة جيدة يضعها أهل الخبرة ، فضلا عن مشاركة جميع المصالح والادارات الحكومية في التسويق والترويج للسياحة الفيومية والتحضير لعدد من اللقاءات ودعوة رجال الاعمال لبحث مشاكل المستثمرين في مجال الفندقة والسياحة بشكل عام وتذليل العقبات الروتينية والقانونية لدي من يريدون النهوض بالبلد والارتقاء بها . من جانبه أكد حالد حسين انه سعي للقاء المستشار السياحي نظرا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجاله علي مدي 40 عام شغل فيها الكثير من المناصب الهامة منها مدير عام السياحة والمستشار السياحي والاعلامي والمتحدث الرسمي بأسم محافظة الفيوم ومدير مكتب تنشيط السياحة ، ومستشار بالوزارة وعضو المجلس الاعلي للثقافة . واضاف رئيس جمعية السواقي أن جمعيته علي استعداد للقاء كل من لديه ولو فكرة بسيطة للنهوض بالفيوم ، ومحاولة الاستفادة بها، مبديا سعادته للحفاوة التي استقبله بها الخبير الاعلامي نبيل حنظل .

شبكةعيونالإخبارية

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