مصطفى السيد: مبارك ومرسي لم يهتما بالعلماء.. وثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى أهلها

العالم الكبير: سأصوت بـ"نعم".. ودستور 2013 أفضل بمراحل من دستور الإخوان

كتب : سلامة عامر الأحد 29-12-2013 22:31

أكد الدكتور مصطفي السيد، العالم الكيميائي الشهير في مجال النانو تكنولوجي، أن "الأبحاث العلمية هي أساس تقدم أي بلد في العالم، وأساس نهضتها وتقدمها"، لافتا إلى "ضرورة الاهتمام بالشباب وتحفيزهم على العمل في البحث العلمي، لأنه يخلق وظائف وصناعات متعددة، لأن الشباب هو من يساعد على النجاح، فلابد من اسغلال طاقاتهم واستثمارها لخدمة هذا البلد".

وأشار السيد إلى أنه سيصوت بـ"نعم" في الاستفتاء على دستور 2013، لأنه يرى، من وجهة نظره، أن هذا الدستور به حريات مثل أمريكا وأفضل، مؤكدا أن "أهم حاجة الحرية الشخصية، لأنها تساعدك على الإبداع فى بلدك، وحينما يكون هناك حرية".

وعن الفارق بين دستور الإخوان، الذي تم الاستفتاء عليه في العام الماضي، ودستور 2013، قال "الدستور الحالي أفضل بمراحل كثيرة من دستور 2012".

وأكد السيد أن نظامي مبارك والإخوان لم يهتما بالعلماء ولا العلم، رغم أن الرئيس السابق محمد مرسي كان رجل علم، مشيرا إلى أن "ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى أهلها".