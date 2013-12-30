«أبوالنصر» لـ«الوطن»: مدارس إخوانية لجأت لـ"تصفير" حساباتها بالبنوك هربا من التحقيقات

كتب : توفيق شعبان الأحد 29-12-2013 23:43

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن المهلة القانونية الممنوحة للمدارس التابعة لقيادات تنظيم الإخوان «الإرهابي»، التي يصل عددها إلى 147 مدرسة، ستنتهى اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت إنذارا أول لمدة 15 يوما، أعقبه إنذار ثانٍ لإزالة المخالفات، مؤكدا أن نحو 86 مدرسة لم تستجب لتعليمات الوزارة، ومن ثم أصبح وضعها تحت الإشراف المالي والإداري نهائيا.

وأضاف «أبوالنصر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك بعض المدارس لم تستجب لإزالة المخالفات المتعلقة بتعيين معلمين غير مؤهلين من أبناء «الجماعة»، لا يحملون مؤهلات تربوية؛ لأنهم عصب العملية التعليمية بتلك المدارس ولا تستطيع أن تستغني عنهم لاعتبارات سياسية وتنظيمية، تتعلق بانتمائهم للجماعة وعدم قدرة أصحاب المدارس على فصلهم أو الاستغناء عنهم.

وأوضح الوزير أن مدارس قيادات «الإخوان» أزالت مخالفات تتعلق بتحية العلم وترديد أناشيد إسلامية، لكن المخالفات المالية ما زالت قائمة، حتى إن بعض أصحاب المدارس لجأوا لتصفير حسابات مدارسهم فى البنوك، بعدما تقدموا بطلبات وهمية تفيد برغبتهم في بناء حمام سباحة على سبيل المثال أو فصل إضافي، ما تسبب في مخالفة جديدة، مؤكدا أن المستشار القانونى للوزارة انتهى من الاطلاع على التراخيص الخاصة بهذه المدارس لمعرفة مالكيها الحقيقيين.

وأكد «أبوالنصر» حرصه على مستقبل طلاب تلك المدارس، لكنه في الوقت نفسه سيوقع قرار إحالتها للتوجيه المالي والإداري بسبب انتهاء المهلة المحددة قانونا، وستصبح المدارس تحت إشراف الوزارة بداية من العام الجديد، بعد الانتهاء من تشكيل لجنة تضم موجها ماليا وآخر إداريا، وتنحية صاحب المدرسة جانبا وإبعاده عن إدارتها، منوها بأن 187 جمعية خيرية، تدير عددا من مدارس الإخوان، جرى التحفظ على أموالها في الفترة الأخيرة.