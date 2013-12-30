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ضبط 14 طن دقيق بلدي معدة للبيع بالسوق السوداء بسوهاج

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تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن سوهاج من ضبط 14 طن دقيق دعم في طريقها للبيع بالسوق السوداء تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج .

وكانت وردت معلومات تفيد بقيام صاحب مطحن مواني بناحية مركز طما لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلدية والمستودعات وإعادة نخله وتعبئته فى شكاير جديده على أنه دقيق فاخر أستخراج 72 % محققا ًمن وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية وتم إستهداف المطحن المشار إليه حيث تم ضبط، “ ثوبان إبراهيم عبد الحليم عثمان وبحيازته 12 طن و 625 كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمستودعات والمخابز البلدية و 640 كيلو ردة لبيعها فى السوق السوداء - عبد العال محمود شحاته عبد العال وبحيازته طن و 400 كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية والمستودعات لبيعها فى السوق السوداء”

بمواجهة المتهمين أعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تحقيق ربح بطرق غير مشروعة وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 4689 ، 4688 إدارى مركز شرطة طما لسنة 2013م – وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .1457596_244886775678356_93197067_n1495968_244886599011707_469838407_o

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