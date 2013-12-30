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الببلاوي: مصير حزب الحرية والعدالة من اختصاص القضاء

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الببلاوي: مصير حزب الحرية والعدالة من اختصاص القضاء الببلاوي: مصير حزب الحرية والعدالة من اختصاص القضاء

كتب : محمد شريف الأحد 29-12-2013 21:45

أكد حازم الببلاوي، رئيس وزراء ، أن قرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية، جاء ليعبر عن الحالة التي نعيشها الآن.

وأضاف رئيس الوزراء، أن "الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت إجراءات استثنائية عقب أحداث 11 سبتمبر، وهذا الأمر من حق أي دولة، عندما تواجه نوعًا من الإرهاب، وهو ما نفعله حاليًا في مصر".

وأشار الببلاوي، خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، إلى أن مصير حزب الحرية والعدالة من اختصاص القضاء.

وأوضح الببلاوي، أن واجبنا كحكومة وطنية، أن نحمي أمن الوطن والمواطنين، ونواجه الإرهاب بكل أشكاله.

وتابع: "مواد الإرهاب في القانون الصادر، ستطبق على كل من يعبث بأمن الوطن، ويتسبب في إثارة البلبلة ويروع المواطنين؛ لأن الهدف إسقاط مصر، ولذلك العقوبة مغلظة".

ونفى الببلاوي، أن يطبق القانون عشوائيًا على أي أحد، مؤكدًا أنه لا عقوبة لأي شخص إلا من خلال حكم قضائي، قائلًا: "القانون سيطبق على الجميع؛ لأن هناك دولة قانون".

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