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الببلاوي: انشغالي بجدول أعمال الحكومة منعني من تلاوة بيان اعتبار الإخوان جماعة إرهابية

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الببلاوي: انشغالي بجدول أعمال الحكومة منعني من تلاوة بيان اعتبار الإخوان جماعة إرهابية الببلاوي: انشغالي بجدول أعمال الحكومة منعني من تلاوة بيان اعتبار الإخوان جماعة إرهابية

كتب : محمد عاشور الأحد 29-12-2013 21:52

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن مواد الإرهاب في القانون تطبق على كل من يخل بالأمن العام، مؤكدا أن واجب الأول هو حماية أمن المواطن.

وأضاف الببلاوي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في أولى حلقات برنامجه "يحدث في "، أن المصريين أشد إصرارا من السابق على النزول في الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية جاهزتان تماما لتأمين الاستفتاء.

وأوضح الببلاوي، أنه لم يقرأ بيان الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وكلف الدكتور حسام عيسى، بتلاوته على وسائل الإعلام؛ لانشغاله بجدول أعمال مجلس الوزراء.

وأشار الببلاوي إلى أن مصير حزب الحرية والعدالة يحدده القضاء، مؤكدا أن لحل الحزب أبعاد سياسية وقانونية، وتابع: "تبين أن الإخوان مارسوا السياسية بعد وصولهم للحكم، كما كانوا يمارسونها من غير أبوابها الصحيحة، حتى بعد إتاحة الفرصة لهم".

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