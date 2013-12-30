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"الزند": على وزير العدل التحقيق في القضايا التي لفقها لي الوزير السابق

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"الزند": على وزير العدل التحقيق في القضايا التي لفقها لي الوزير السابق "الزند": على وزير العدل التحقيق في القضايا التي لفقها لي الوزير السابق
رئيس نادي القضاة يستنكر توجه "تيار الاستقلال".. ويؤكد: تيار احتلال غنائم

كتب : محمد شريف منذ 33 دقيقة

استنكر أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، من توجه "تيار الاستقلال في القضاء"، متسائلا "هل هو تيار استقلال، أم احتلال غنائم".

وأشار الزند، في لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي عادل حمودة، إلى أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق، كان ضابط شرطة، ومدة خدمته في النيابة عامين فقط.

وأكد الزند أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فشل في إثبات أي اتهام وجه له، مشيرا إلى أنه كان ينتظر من وزير العدل أن يفعل الكثير للقضاة، لافتا إلى أنه يريد منه التحقيق في القضايا التي وصفها بأن وزير العدل السابق لفقها له، وتابع "لو سمحنا بالتجاوزات اليوم نكاية في فرد أو جماعة ستصبح التجاوزات قاعدة".

وأكد أن من يلوث استقلال القضاء في فهو يلوث مصر كلها، كما تعجب من زيارات آشتون المتكررة لمصر في الفترة السابقة، بقوله "حرام أن تلوث آشتون أرض أجدادنا الطاهرة".

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