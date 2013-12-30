وزير التجارة السودانى: تشكيل لجنة مع أديس أبابا لدفع التجارة

أكد وزير التجارة السودانى عثمان الشريف، متانة العلاقات التجارية مع إثيوبيا، معربا عن أمله فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الشريف، خلال لقائه اليوم الأحد، السفير الإثيوبى لدى السودان أبادى زيمو- إن تجمع أفريقيا فى سوق كبير، لن يتم إلا عن طريق تحقيق تكامل وتعاون لكافة الدول الأفريقية.

ورحّب الوزير السودانى، بمخرجات اجتماعات اللجنة الفنية التجارية بين السودان وأثيوبيا، وخاصة فى مجال تجارة الترانزيت والتجارة التفضيلية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع القطاع الخاص السودانى، للوقوف على معوقات تجارة الصادرات والواردات مع إثيوبيا.

وقال الشريف، إنه تم الاتفاق بين الخرطوم وأديس أبابا، على تكوين لجنة فنية تضم جهات الاختصاص المختلفة، لمناقشة المعوقات التى تعوق انسياب التجارة بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الإثيوبى، قوة العلاقات التجارية مع السودان، مشيرا إلى أن هناك بعض العوائق التى تحول دون انسياب التجارة بين البلدين.

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