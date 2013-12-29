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الجزيرة الرياضية تجمد أرصدة اتحاد كرة القدم الجزائري

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الجزيرة الرياضية تجمد أرصدة اتحاد كرة القدم الجزائري الجزيرة الرياضية تجمد أرصدة اتحاد كرة القدم الجزائري

أ ش أ - جمدت قنوات الجزيرة الرياضية أرصدة اتحاد كرة القدم الجزائري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي بسبب قيام التلفزيون الجزائري بنقل مباراة منتخب بوركينافاسو والمنتخب الجزائري التي جرت بملعب 14 أغسطس بواجادوجو ضمن مباريات ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال البرازيل.

وذكرت جريدة "الخبر" اليوم الأحد أن اتحاد كرة القدم الجزائري سيكون مجبرا على دفع مبلغا ماليا قدره مليون ونصف المليون من الدولارات للجزيرة الرياضية حتى يرفع التجميد أو يقوم الفيفا والكاف بخصم المبلغ المذكور من أرصدة الاتحاد الجزائري.

وغرمت أيضا مجموعة الجزيرة الرياضية الاتحاد المصري لكرة القدم بمليوني دولار بسبب ماوصفته بقرصنة لقاء غانا ومصر بالدور الحاسم المؤهل للمونديال بكوماسي، معتبرة ذلك تعدي على حقوق البث حسب القوانين مادام أن المجموعة المذكورة اشترت حقوق البث الحصري للقاءات الفاصلة المؤهلة للمونديال.

ووقع المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلاجي في حرج كبير بعدما رفضت التدخل فى هذه المعضلة، رغم اتهام القناة بمحاولة المساومه لفتح مكتب للجزيرة في الجزائر مقابل بيع حقوق البث.

بينما كان ناصر الخليفي مدير عام قنوات الجزيرة الرياضية قد أكد أنهم سيدافعون عن حقوقهم حيال ما اقدم عليه التلفزيون الجزائري ومقاضاته لدى الجهات المختصة.

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