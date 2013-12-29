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طبيب الأهلي: ربيعة يلحق بمواجهة سموحة .. وباقي المصابين يغيبون

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طبيب الأهلي: ربيعة يلحق بمواجهة سموحة .. وباقي المصابين يغيبون طبيب الأهلي: ربيعة يلحق بمواجهة سموحة .. وباقي المصابين يغيبون

أ ش أ - أكد إيهاب علي طبيب الأهلي علي عدم لحاق الثلاثي حسام عاشور وسيد معوض وشريف عبد الفضيل بمباراة الفريق أمام سموحة في الأسبوع الثالث من منافسات المجموعة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف في تصريح للصحفيين "من الصعب أن يلحق الثلاثي بمباراة سموحة المقبلة نظرا لعدم اكتمال الشفاء من الإصابات التي تلاحقهم."

وأوضح طبيب الأهلي أن الإصابات تلاحق نجوم الأهلي حيث تأكد لحاق رامي ربيعة بالمباراة بعدما بدأ الجري حول الملعب بينما سيبدأ أحمد فتحي التدريبات التأهيلية بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الأهلي لم يخوض مباراة الجولة الثانية من مسابقة الدوري أمام الداخلية نظرا لتأجيلها لأنه كان مرتبطا بمباراة أمام الكويت الكويتي

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