حكام إنجلترا يدفعون ديفيدز للاعتزال

أعلن الهولندي إدجار ديفيدز اعتزاله اللعب بعد أن نال البطاقة الحمراء الثالثة له في مباراته التاسعة بالموسم الحالي مع فريقه بارنيت الذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا.

وقال ديفيدز في تصريحات لوسائل الإعلام "بات الحكام يتهكمون علي، لقد أصبحت هدفا لهم، اعتقد إنني لن أعود للعب كرة القدم مجددا."

ونال ديفيدز البطاقة الحمراء الثالثة في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه التي خسرها بهدفين مقابل هدف يوم السبت أمام سالزبيري.

ووصف نجم هولند السابق والذي يتولى تدريب بارنيت أيضا "بات الأمر مخزي ".

وبات ديفيدز صاحب الـ40 عاما يمتلك خمس بطاقات حمراء مع بارنيت منذ انتقاله له في أكتوبر 2012.

وأضاف ديفيدز "أريد أن يحقق الفريق أهدافه، وهو الأمر الذي من الصعب تحقيقه عندما تتخذ العديد من القرارات ضدنا".