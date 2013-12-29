"برابوس" العالمية توقع عقد وكالة حصرية مع "المعادى الهندسية"

وقعت شركة "برابوس" الألمانية المتخصصة فى تعديل وتحسين سيارات مرسيدس بنز الفائقة الأداء, عقد وكالة حصرية مع "شركة المعادى الهندسية" لتطوير موديلات وطرازات مرسيدس بنز، ضمن خطة توسع الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مدعومة باستمرار معدلات نمو الطلب على تلك النوعية من السيارات فائقة الأداء والرغبة فى إدخال التعديلات عليها، كان ذلك اليوم بحضور كبار قيادات الشركتين ونخبة من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين فى مجال السيارات.

وكشف "محمد رضوان أوغلى" المدير التنفيذى لمجموعة برابوس الشرق الأوسط إن "برابوس" اختارت مصر لتكون نواة لانطلاق أعمالها فى الأسواق الأفريقية إيمانا منها بقوة وصلابة هذا السوق وزيادة حجم الطلب على السيارات المعدلة فيه موضحا أن "برابوس" ستضفى لمسة من الجمال على السيارات وستوفر تجربة قيادة مختلفة للعملاء أكثر رفاهية كما ستوفر لهواة السرعة متعة القيادة والراحة والأمان.

وأشار "أوغلى" إلى أن مراكز تعديلات "برابوس" بالتعاون مع شركة المعادى الهندسية ستعد الأولى من نوعها فى مصر حيث أسندت الشركة أعمال التركيب والصيانة إلى شركة MECC بما لديها من مراكز صيانة وخدمة حديثة وفنيين متخصصين ومدربين على أعلى المستويات العالمية للقيام بجميع عمليات تحسين كافة موديلات مرسيدس.

يذكر أنه تم تأسيس شركة "برابوس" فى عام 1977 بواسطة البرفوسيور / بودوبوشمان ونمت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر شركة مستقلة لتعديل سيارات مرسيدس فى العالم. وتوجد المقر الرئيسى لبرابوس بمدينة بوتروب فى ألمانيا.

وتغطى شبكة موزعى برابوس الحالية وشركاء الخدمة المعتمدين 106 دولة حول العالم وقد تم استحداث تطبيق برابوس الخاص لـiPhone وiPad منذ منتصف عام 2011 إضافة إلى أن برنامج (CONFIGURATOR) لسيارات برابوس الموجود على موقع برابوس يتيح للمشترين المحتملين تكوين سيارات أحلامهم الشخصية بطريقة عملية.

وحصلت شركة "برابوس" على أفضل علامة تجارية فى فئة "شركات التعديل" للمرة الثامنة على التوالى فى استطلاع القراء الذى أعدته مجلة السيارات الألمانية الرائدة فى مجال السيارات الرياضية "Die besten Autos – أفضل سيارات 2013.

وتمتلك "برابوس" تاريخ حافل من التحديات فى عالم السرعة والتميز وتحطيم الأرقام القياسية ففى عام 1996 تم تحطيم الرقم العالمى للسرعة بالسيارة برابوسE V12 (W210) بسرعة قصوى 330 كم/ساعة ذات السعة اللترية 7.3 لتر وقدرة 582 حصان.

وفى عام 2005 تم تحطيم الرقم العالمى للسرعة بالسيارة E V12 (W211) بقدرة 631 حصان, وفى عام 2006 حطمت برابوس رقم السرعة المسجل من خلال السيارة برابوس CLS ROCKET قدرة 750 حصان بسرعة قصوى 356 كم / ساعة.

كما سجلت برابوس عام 2009 رقم سرعة جديد بالموسوعة بالسيارة برابوس CLS ROCKET قدرة 800 حصان بسرعة قصوى 370 كم / ساعة كما شهدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تحطيم رقم جديد من خلال ببرابوس GLK V 12 كأسرع سيارة SUV فى العالم بسرعة قصوى 370كم / ساعة.

وتأتى أقصى درجات المحافظة على البيئة فى مقدمة جميع عمليات التطوير التى تقوم بها شركة "برابوس" ودائمًا ما تعمل المحركات التى تقوم برابوس بتعديلها على تقديم الكفاءة الجيدة فى استهلاك الوقود وأقل بكثير من حدود الانبعاثات المنصوص عليها قانونًا.

أخبار متعلقة:

مرسيدس بنز توقع عقد وكالة حصرى مع "برابوس" الألمانية الأحد المقبل

> http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1419184

مدير عام بريدجستون: تجنب حوادث الطرق بقياس ضغط هواء الإطارات

> http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1423005#.UsBMkNIW3qE

ترحيب واسع من خبراء ومصنعى السيارات بوقف الشراكة الأوروبية

> http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1422761#.UsBMo9IW3qE

>