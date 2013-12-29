"أطباء الإسكندرية": نرفض قانون المهن الطبية ونتمسك "بالكادر"

أصدرت نقابة أطباء الإسكندرية بيانًا بشأن مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية المقترح من وزارة الصحة، والخاص بزيادة حوافز الأطباء والعاملين بالمهن الطبية بالدولة، اعتبارًا من يناير 2014، والذى لم يصدق عليه حتى تاريخه.

و أعلنت النقابة اعتراضاتها التامة على الترويج الإعلامى لذلك المشروع المقترح، تحت مسمى (كادر الأطباء) حيث إن هذه الزيادات المقترحة تأتى فى صورة حوافز لا تحقق إلا جزء بسيط من حقوق الأطباء، وأن هذا المشروع يخلو من الشق الإدارى المنظم لكل ما يخص عمل الطبيب بشكل كامل فى كل مراحل حياته المهنية منذ التخرج وحتى التقاعد، مما يجعل الطبيب مستمرًا فى تبعيته الكاملة لقانون 47 لعام 1978 والخاص بالموظفين والعاملين المدنيين بالدولة.

وأكدت نقابة أطباء الإسكندرية، على إصرارها وتمسكها الكامل بضرورة إصدار قانون كادر المهن الطبية بشقيه الإدارى والمالى، وهو ذلك المشروع الذى وافقت عليه الجمعية العمومية لأطباء مصر فى 20 إبريل 2012 بكل الطرق الاحتجاجية المشروعة، مهما صدر من قرارات بديلة بزيادات مالية لا تحقق الغرض المنشود.

كما أكدت نقابة أطباء الإسكندرية، على اعتراضها القاطع على عدم شمول مشروع الوزارة المقترح للأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى وبالمؤسسة العلاجية وحتى عدم وجود أى قرارات موازية لذلك المشروع المقترح تختص بتحقيق نفس الاستفادة من الزيادات كزملائهم من الأطباء فى باقى القطاعات، التى يشملها المشروع.

وطالبت نقابة أطباء الإسكندرية الدكتورة وزيرة الصحة والجهات التشريعية المعنية بالنظر بعين الاهتمام لهذا الأمر، لمنع إثارة الاضطرابات بين صفوف الأطباء.

> و أعلنت النقابة تضامنها الكامل مع أطباء التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، للحصول على حقوقهم لتحقيق العدل والمساواة بين جميع الأطباء.

ودعت نقابة أطباء الإسكندرية جميع الأطباء للامتثال لقرار الجمعية العمومية فى 6 ديسمبر 2013 بعمل إضراب جزئى يومى الأربعاء 1 يناير والأربعاء 8 يناير 2014 كمرحلة أولى من الاحتجاج المشروع، للمطالبة بإصدار قانون كادر المهن الطبية، وتحسين أداء المنظومة الصحية فى مصر .

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