القبض على شخص هاجم دير سانت تريزة والقنصلية التركية ببورسعيد

ألقت مباحث بورسعيد القبض علي أحد الأشخاص أثناء اختباءه بدير سانت تريزة بحي الشرق ببورسعيد .

و كان العميد أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد تلقي بلاغ من مشرفة الدير بإكتشافها آثار حريق وكسر جميع الأبواب داخل الدير وتم توجيه فريق بحث برئاسة العميد محمد المحروقى وقوة معاونة وبتفتيش الدير وجد أحد الأبواب المغلقة بداخله وتم كسره ليتبين وجود شخص نائم فى حالة سكر تام وتم ضبطه و اقتياده الي قسم شرطة الشرق .

و أمام الرائد تامر سليم رئيس مباحث قسم شرطة الشرق اعترف بقيامه باشعال النيران والسطو على الدير كما اعترف بسطوه على القنصلية الإيطاليه المواجهة للدير وسرقة بعض المتعلقات النادرة والأثرية منها .

تحرر محضر بالواقعة بعد حصر التلفيات والمسروقات و أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير أمن بورسعيد بالتحري عن الشخص و جمع تحريات عن تحركاته خلال الاشهر الماضية .