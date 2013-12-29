بعض نصائح التغذية للمرأة الحامل

إن فترة الحمل من أهم الفترات الحساسة للمرأة للحفاظ على صحتها، وصحة الجنين, ولكى تحافظ المرأة على الجنين، بدون تأثير صحى عليها, يجب أن تهتم بالتغذية السليمة خلال هذه الفترة الهامة.

تقدم الدكتورة منى عبد الرازق الجمال أستاذ عيوب التمثيل الغذائى والتغذية العلاجية، بالمركز القومى للبحوث، بعض النصائح التى يجب أن تراعيها المرأة الحامل فى فترة الحمل, أولا عمل التحاليل الطبية وفحص شامل، وخاصا صورة الدم ونسبة السكر وقياس ضغط الدم، والمتابعة المستمرة لدى طبيب أمراض النساء.

أضافت الجمال أن زيادة الوزن لا تكون أكثر من 10 الـ 12 كيلو, الإقلال من الملح والمخللات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وهو من أخطر الأمراض حدوثا أثناء الحمل , الامتناع عن تعاطى الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب وخاصة فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل.

وأكدت الجمال أن الإقلاع عن التدخين وعدم الاختلاط بالمدخنينـ من أهم الأشياء احتياطيا أثناء الحمل، لأن التدخين قد يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للمشيمة وبالتالى الولادة المبكرة, إذا كانت المرأة تعانى من ارتفاع نسبة السكر، فعليها استشارة الطبيب لعلاج هذا الارتفاع حتى لا يتسبب فى تشوهات الجنين.

وأشارت الجمال إلى أن غسيل الخضراوات والفاكهة لا بد أن يكون جيدا قبل تناولها, والامتناع عن تناول اللحوم المحفوظة والمصنعة والنيئة، وذلك لاحتمال تلوثها بفيروس (التكسوبلازمة).

وأضافت الجمال أنه لا بد من عدم الاختلاط بالحيوانات المنزلية لاحتمال نقل عدوى فيروس (التكسوبلازمة)، والذى قد يسبب تشوهات الجنين.

وأشارت الجمال إلى أنه لا بد من الإقلال من المواد السكرية، واستبدالها بالفواكه الطازجة للوقاية من احتمال ارتفاع نسبة السكر بالدم، والزيادة المفرطة فى الوزن, والإقلال من المواد الدهنية، والأطعمة الدسمة وخاصة المقليات لتفادى الزيادة فى الوزن أو سوء الهضم.

أكدت الجمال أنه لا بد من تناول كوبين من الحليب أو منتجاته على أن تكون خالية الدسم, تناول من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا، وذلك لسهولة الهضم والوقاية من الإمساك المحتمل فى هذه الفترة.

وأخيرا نصحت الجمال أنه لا بد من تناول الفيتامينات الخاصة بالحمل وخاصة حمض الفوليك وفيتامين ب, وطهى الطعام بطريقة جيدة، وصحية وتناول وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم.

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