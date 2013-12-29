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أسامة صالح : 628 مليون دولار استثمارات سعودية منذ عام 2011

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أسامة صالح : 628 مليون دولار استثمارات سعودية منذ عام 2011 أسامة صالح : 628 مليون دولار استثمارات سعودية منذ عام 2011

أسامة صالح وزير الاستثمار

قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الاستثمارات لم تتوقف في حتى بعد الثورة ، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية منذ عام 2011 وحتى الآن 628 مليون دولار .

وأضاف صالح – خلال الاحتفال بإطلاق الجمعية المصرية السعودية – أن المملكة العربية السعودية تعتبر الأولى على مستوى الاستثمارات غير البترولية والثانية على مستوى الاستثمارات عامة .

وأوضح صالح أن المستثمر السعودي هو الأكثر تحملا للسوق المصري على الرغم من المشكلات والمصاعب التي واجهته وكان متواجدا وبقوة في مختلف القطاعات ، حيث يوجد أكثر من 3 آلاف شركة سعودية تعمل بمصر في قطاعات مختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي والصناعي والخدمي وهناك توسع في المرحلة المقبلة في مجال الاستثمارات الزراعية .
> ا.ش.ا

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