أسامة صالح : 628 مليون دولار استثمارات سعودية منذ عام 2011

قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الاستثمارات السعودية لم تتوقف في مصر حتى بعد الثورة ، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية منذ عام 2011 وحتى الآن 628 مليون دولار .

وأضاف صالح – خلال الاحتفال بإطلاق الجمعية المصرية السعودية – أن المملكة العربية السعودية تعتبر الأولى على مستوى الاستثمارات غير البترولية والثانية على مستوى الاستثمارات عامة .

وأوضح صالح أن المستثمر السعودي هو الأكثر تحملا للسوق المصري على الرغم من المشكلات والمصاعب التي واجهته وكان متواجدا وبقوة في مختلف القطاعات ، حيث يوجد أكثر من 3 آلاف شركة سعودية تعمل بمصر في قطاعات مختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي والصناعي والخدمي وهناك توسع في المرحلة المقبلة في مجال الاستثمارات الزراعية .

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