بالصور.. وزير الشباب يفتتح ملعبًا بمركز شباب سراى القبة

افتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، اليوم الأحد، ملعب نجيل صناعى بمركز شباب سراى القبة، ضمن الملاعب التى يفتتحها فى مختلف مراكز شباب الجمهورية.

وشهد عبد العزيز، أولى مباريات كرة القدم المقامة على الملعب الجديد بين فريقى مركز شباب عرب الحصن ومركز شباب الوايلى، بحضور رمزى هندى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومارجريت فتحى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومحمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الشبابية والرياضية، وتأتى هذه المباراة فى إطار دورى القاهرة لكرة القدم لفرق مراكز الشباب بمحافظة القاهرة.

وأشار وزير الشباب، إلى أنه قام بزيارة مركز شباب سراى القبة فى سبتمبر الماضى، وأعلن خلال الزيارة إنشاء ملعب نجيل صناعى قانونى بالمركز، وهو الملعب الذى تقام عليه المباراة اليوم ضمن دورى مراكز شباب القاهرة.

وأكد عبد العزيز، أن بطولة دورى مراكز الشباب توضح مدى اهتمام الوزارة بالشباب، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من البطولة اكتشاف مواهب جديدة، وزيادة الانتماء لمراكز الشباب، ورفع البنية الأساسية لمراكز الشباب ودعمها لتحسين أوضاعها المالية، من خلال المكافآت التى خصصتها الوزارة للفائزين والمشاركين، مشيرًا إلى أنه تم توفير الإجراءات الأمنية والصحية والفنية كافة للدورى، كى يظهر بالشكل المطلوب.

وأضاف عبد العزيز، أن البطولة بدأت بالفعل فى ديسمبر الجارى وتستمر حتى مايو 2014، مبينًا أن الدورى سيتضمن 4260 مباراة فى 27 محافظة، وتقام البطولة على مجموعتين بكل محافظة على حدة، وأن مباريات فرق مراكز شباب محافظة القاهرة يشارك بها 24 مركز شباب تمثل القطاعات الأربعة لمحافظة القاهرة تم تقسيمهم إلى مجموعتين يتنافسون فى 268 مباراة.

وكرم وزير الشباب الفتيات الحاصلات على بطولات بمركز شباب الزاوية وهن :هاجر رجب على أول عالم فى لعبة الكونغ فو وزن 56، وسميرة جميل رابع الجمهورية فى ألعاب القوى.

وعلى جانب آخر، أعلن عبد العزيز عن إعداد الوزارة دورى للعبة المصارعة، مبينًا أن محافظة القاهرة ستكون أول محافظة تقيم ألعابًا فردية.