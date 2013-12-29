بالصور| درية شرف الدين: مدّ التغطية الإذاعية لـ"راديو مصر" إلى جميع أنحاء الجمهورية

خيري رمضان وكريم حسن شحاتة وعمرو خالد وأحمد موسي وعمرو الليثي ينضمون للإذاعة في يناير

كتب : شيماء الحويتى الأحد 29-12-2013 19:27

بحضور وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، ود.حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، وطاهر أبوزيد وزير الدولة للرياضة، أقيمت اليوم الاحتفالية السنوية لإذاعة راديو مصر، وبحضور صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار وماهر عبد العزيز رئيس إذاعة راديو مصر، ونخبة كبيرة من الإعلاميين.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم كلمة ألقتها وزيرة الإعلام قالت فيها إن مصر تمضى فى طريقها نحو الأمام وفقاً لخارطة المستقبل بدستورٍ جديد يُعيد للإعلام بكافة وسائله اعتباره ويحمي حقوق الملكية الفكرية في تطور غير مسبوق في أيٍ من الدساتير السابقة.

وأضافت وزيرة الإعلام أن خارطة المستقبل التي ستكتمل خلال أشهر قليلة بإنجاز استحقاقين انتخابيين هما الأهم في أي مسيرة ديموقراطية، ومن هنا فإننا نعمل جميعاً خلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ مصر على أن يكون الإعلام المصري شريكاً أصيلاً في التحول الديموقراطي وشريكاً في المستقبل الذي نصنعه جميعاً.

كما أكدت الوزيرة أن "راديو مصر" سيظل "دوماً فى قلب الحدث ويُسعدنى فى هذه المناسبة أن أعلن توسيع تغطية راديو مصر لتتجاوز حدود القاهرة الكبرى اعتباراً من شهر يناير المقبل، حتى يتمكن المستمعون فى جميع أنحاء مصر من الاستماع إلى هذه الإذاعة التى حققت نجاحاً كبيراً ليس على صعيد الإعلام الرسمي فقط وإنما على صعيد الإعلام بصورة عامة.

وأضافت وزيرة الإعلام إن مدّ التغطية الإذاعية لراديو مصر إلى جميع أنحاء مصر هو حدث مهم بكل المقاييس لكنه لن يكون الأخير فى مجال الإعلام الرسمي الذى نخطو خُطوات جادة نحو تأكيد وجوده فى كل ربوع الوطن وتأكيد مصداقيته وتحرره وتفوقه وانتشاره وشعارنا مصلحة الوطن ورفعة مصر وأمنها واستقرارها.

وأعلنت وزيرة الإعلام أننا اليوم بصدد إطلاق "راديو مصر 2" ليس فقط للبناء على ما حققه راديو مصر من نجاحات وإنما سعياً لأن تتحول الإذاعة الجديدة إلى وسيلة خدمية ثقافية وفنية وجماهيرية هدفها التواصل المباشر بين المواطنين وصناع القرار تحقيقاً لهدف أسمى هو خلق التفاعلية فى وسائل إعلامنا من أجل أن يجد كل مواطن نفسَه على القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية الرسمية المملوكة للشعب.

وألقى د. حسام عيسى كلمةً أثنى فيها على النجاح الكبير الذي حققته إذاعة "راديو مصر" وقال: يسعدني بشدة الإقبال الكبير من المستمعين على إذاعة راديو مصر وأنها أصبحت مصدراً يستقي منه الناس الأخبار، كما وجه التهنئة لوزيرة الإعلام على إطلاق راديو مصر 2 وتمنى لهم التوفيق.

كما وجه طاهر أبو زيد وزير الدولة للرياضة كلمة هنأ فيها وزيرة الإعلام وأسرة راديو مصر وأنه يعتبر نفسه من أسرة الإعلام وتمنى لراديو مصر التوفيق والنجاح، قائلا: "أرحب بجميع الحضور من إعلامى ومثقفى ومفكري مصر، وأتمنى أن اليوم يكون بداية إطلالة جديدة لراديو مصر الذي نحتفل به اليوم وبإنجازاته، وأعلن من خلال هذا الحفل عن توسيع تغطية راديو مصر وانتشار التغطية خارج القاهرة واتمنى ان تتحول هذه الإذاعة الجديدة الى خدمة وتدعو الى تحقيق هدف اسمى وهو خلق التفاعلية ، ونحن نعلن عن خطة جديدة لبرامج جماهرية على مستوي الاذاعة والتليفزيون أيضا.

وقالت صفاء حجازي، رئيس قطاع الاخبار: فى البداية تمنيت من الدكتورة درية أن تدعم هذا الفريق الذي اصر على النجاح، واتوجه بالشكر لجميع الحاضرين، كما اسعدنى العمل مع هذه النخبة الشابة من "راديو مصر" وأسعدنى انطلاق برامج جديدة مع مجموعة من الإعلاميين الكبار مثل خيري رمضان من خلال تجربة إذاعية جديدة، وعمرو خالد الذي يضيف لراديو مصر "بسمة أمل"، وعمرو الليثى الذي يطل ببرنامج جديد، وخالد حبيب، ورامى رضوان، وأحمد موسى، الذي شارك مؤخرا فى برنامج من أهم وانجح برامج راديو مصر، وكريم حسن شحاتة فى برنامج جديد عن الكرة.

كما ألقى خيري رمضان كلمة قال فيها: "سعيد بأنى أخوض هذه التجربة مع راديو مصر فى هذه المرحلة الجديدة، وسعيد باختيارهم، وأتمنى أن أضيف شيئا لزملائى الموجودين فى هذه الإذاعة واتمنى المزيد من النجاح".

وقال كريم حسن شحاتة: "سعيد بوجودي فى هذا النخب الإعلامى الكبير وأشكر جميع الحاضرين، كما أتوجه بالشكر لوزير الرياضة طاهر أبو زيد لمساعدته في عودة الدوري المصري للحياة وعودة حياتنا الكروية المصرية من جديد."