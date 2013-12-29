بالفيديو .. بلاك تيما ينافس عمرو دياب على جائزة أفضل كليب بالورلد ميوزيك اورد

دخل فريق بلاك تيما فى منافسة قوية مع النجم عمر ودياب للفوز بجائزة افضل كليب بافريقيا،وذلك ضكن منافسات الورلد ميوزيك اورد.

> ونجح فيديو كليب”فى بلادى الاى حاجه” لفريق بلاك تيما فى الحصول على مركز متقدم عن كليب عمرو دياب”الليله” باخر تصفيات المسابقة.وحل كليب تامر حسنى والمطرب العالمى سنوب دوج”سى السيد” باخر القائمة.

> وتجدر الأشارة الى أن أغنية”فى بلادى الاى حاجة” تنافس أيضا على جائزة أفضل اغنية مع كل من سميرة سعيد وأغنيتها”مازال”،وكذلك دويتو”سى السيد” الذى يقدمة تامر حسنى وسنوب .

يذكر ان “فى بلاد الاى حاجه”كتب كلماتها ميدو زهير ومحمد عبدة،ووزعها موسيقيا فادى بدر،ولحنها امير صلاح الدين، الذى شارك ايضا فى اعداد سيناريوالكليب مع مخرجه ابراهيم حجاج.

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