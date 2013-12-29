حجازي ينفي شائعات رحيله عن فيورنتينا

أ ش أ - نفى أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف فيورنتينا الإيطالي رحيله عن "الفيولا" واستغناء النادي عنه بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين.

وأكد حجازي استمراره مع الفريق القرمزي حتى نهاية عقده .

وقال حجازي لصحيفة "العرب القطرية" اليوم الأحد"البعض ربط بين إصابتي وبين الاستغناء عني فضلا عن أن وجودي في القاهرة لقضاء إجازة جعل البعض يتكهن بقرب استغناء الفيولا عن خدماتي".

وأوضح الدولي المصري أن الإصابة خلقت بداخله تحديا من نوع خاص للعودة للملاعب مرة أخرى بصرف النظر عن الشائعات التي اثيرت حوله في الفترة الماضية.