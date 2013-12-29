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الرئيس اللبناني: مساعدة عسكرية سعودية بثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني

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الرئيس اللبناني: مساعدة عسكرية سعودية بثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني الرئيس اللبناني: مساعدة عسكرية سعودية بثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني

كتب : أ.ف.ب منذ 29 دقيقة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم، أن المملكة العربية ، قررت تقديم مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني، هي الأكبر في تاريخه، تقوم على شراء الأسلحة من فرنسا.

وقال سليمان: قرر خادم الحرمين الشريفين -عاهل المملكة العربية الشقيقة- تقديم مساعدة سخية مشكورة للبنان بمقدار ثلاثة مليارات دولار مخصصة للجيش اللبناني، لتقوية قدراته وهي ستسمح له بالاستحصال على أسلحة حديثة وجديدة تتناسب مع حاجاته وتطلعاته.

وأوضح الرئيس سليمان- خلال كلمته المتلفزة من القصر الجمهوري- أن هذا الدعم هو الأكبر في تاريخ لبنان والجيش اللبناني، وهو يكفي لتمكين الجيش من تنفيذ مهامه.

ونقل الرئيس اللبناني عن الملك السعودي قوله: إن شراء الأسلحة سيتم من الدولة الفرنسية وبسرعة نظرا للعلاقات التاريخية التي تربطها بلبنان ولعمق علاقات التعاون العسكري بين البلدين.واشار إلى أن هذه المساعدة العسكرية ستكون، مدار بحث واتفاق بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس أولاند خلال القمة السعودية الفرنسية، التي عقدت اليوم في الرياض.

ويعاني الجيش اللبناني، من نقص في التسليح لا سيما لجهة السلاح الحديث. وتقتصر أسلحته على ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ودبابات سوفياتية ومدافع ميدانية، إضافة إلى بعض المروحيات المخصصة للنقل. واعتمد الجيش في الأعوام الماضية على مساعدات عينية وتجهيزات من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة.

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