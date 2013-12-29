بالفيديو .. دجلة يطحن المنيا 6-0 في نتيجة تاريخية

حقق وادي دجلة أكبر نتيجة في تاريخه بالدوري الممتاز بالفوز على المنيا الصاعد حديثا بسداسية نظيفة في لقاء الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وحصد دجلة أول ثلاث نقاط له في الدوري الممتاز بإسقاط المنيا الذي كان قد فاز على حرس الحدود في الجولة الأولى فيما خسر أصحاب الرداء الأسود والأصفر أمام الشرطة.

افتتح مصطفى طلعت التسجيل في الدقيقة السادسة، وضاعف الغاني أكوتي منساه النتيجة في الدقيقة 24، وسجل عبد الفتاح الأغا الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني ظل دجلة مسيطرا وحافظ على مستواه بثلاثية أخرى.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 47 عن طريق مصطفى طلعت، وعزز صلاح الدين "الأثيوبي" النتيجة بخماسية في الدقيقة 74، واختتم السيد سالم السداسية بهدف في الدقيقة 90.

وفي إطار مباريات المجموعة الأولى، خسر حرس الحدود ثاني مبارياته في الدوري الممتاز أمام بتروجيت بهدف نظيف.

وكان الحدود قد سقط أمام المنيا في المباراة الأولى.

وسجل سعيد كمال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، من تسديدة بعيدة.

شاهد أهداف دجلة

شهد هدف بتروجيت أمام الحدود