مقتل قائد فوج وثلاثة من حراسه فى تفجير انتحارى بالموصل العراقية

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد بأن آمر الفوج الثالث وثلاثة من حراسه قتلوا فى تفجير انتحارى بالموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر إن انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه اليوم الأحد مستهدفا دورية للجيش العراقى بالقرب من مديرة التربية بمدينة الموصل مما أسفر عن مقتل آمر الفوج الثالث التابع للفرقة الثانية وثلاثة من حراسه.. وأضاف: أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل تعد من المناطق الساخنة أمنيا، حيث تشهد أعمال عنف بشكل يومى يتمثل فى تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.