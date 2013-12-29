تقرير: تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطينى خلال عام 2013

أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية فى سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تقريرا مطولا حول التنبؤات الاقتصادية لعام 2014، حيث شهد الأداء الاقتصادى الفلسطينى تباطؤ خلال عام 2013 بنسبة 3.7%.

ولفت التقرير النظر إلى عدم حدوث أى زيادة فى عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون فى "إسرائيل" عما كان عليه فى العام 2013.

وتوقع التقرير استمرار الحكومة برام الله فى سياسة التقشف المالى من خلال تقنين النفقات الجارية وثبات قيمة الإنفاق الاستثمارى الحكومى عند مستواه فى العام 2013.

ووفقاً للتقرير يتوقع أن يستمر الناتج المحلى الاجمالى بالتباطؤ خلال عام 2014 ليسجل نموا نسبته 3.2% (مقابل 7.3% لعام 2013)، ولينمو بذلك نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة طفيفة (1.6%) ليصل إلى 1737 دولارا.

ويتوقع أن تنخفض نسبة النمو فى القيمة المضافة للقطاع العام والخاص فى عام 2014 ليصل إلى 2.9%،2.5% على التوالى. أما بخصوص معدل البطالة فمن المتوقع أن يرتفع لتصل إلى 23.6% فى عام 2014.

وأكد التقرير انخفاض القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة-1.5% وانخفاض القيمة المضافة للقطاع العام بنسبة 0.5-%، وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 27.2%..

أمّا بشأن تنبؤات معدل التضخم، فذكر التقرير أن معدل التضخم سيرتفع قليلاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014، إلا أنه سيعود إلى الانخفاض خلال الربع الأخير من عام 2014.

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