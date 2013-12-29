آشتون تختتم زيارتها للأقصر بشراء هدايا وتحف من السوق السياحي

المحافظ: زيارات المشاهير للمحافظة تدعم السياحة

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير الأحد 29-12-2013 16:02

اختتمت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، اليوم، زيارتها لمدينة الأقصر، والتي بدأتها مساء الخميس الماضي، حيث قامت آشتون في ختام الزيارة بجولة تسوق واسعة في سوق المدينة السياحي، وسط ترحيب أصحاب البازارات السياحية بزيارتها لمدينتهم.

واشترت آشتون وأسرتها عددا من الهدايا والتحف الفرعونية المقلدة، ولوحظ عدم وجود إجراءات أمنية مكثفة مثل التي صاحبتها في زيارتها للمناطق الأثرية.

وقال اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، إن زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي للأقصر هي بمثابة رسالة مهمة للعالم أجمع حول الأوضاع الأمنية بمصر عامة والأقصر بخاصة، موضحا أن مثل تلك الزيارات لمشاهير العالم تبعث برسائل إيجابية تعود بمردود كبير على قطاع السياحة بمصر.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للكثير من الشخصيات العالمية لزيارة الأقصر وأسوان خلال الفترة المقبلة.