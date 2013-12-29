تشغيل 24 ميني باص ذكي جديد بالقاهرة بتكلفة 8 ملايين جنيه

كتب : سلامة عامر الأحد 29-12-2013 16:14

شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، حفل بدء تشغيل 24 ميني باص ذكي (SMART MINIBUS) جديد بتكلفة 8 ملايين جنيه في خطة إحلال وتجديد الميني باصات التي تقوم بها شركة القاهرة وهي إحدى الشركات العاملة في مشروع النقل الجماعي التابع لهيئة النقل العام، وتستهدف إحلال وتجديد 200 ميني باص جديد خلال عام 2014 بـ200 ميني باص مضى على وجودهم في الخدمة 6 سنوات طبقًا لنصوص التعاقد مع هيئة النقل العام.

وصرّح المحافظ أنه في إطار سعي المحافظة للارتقاء بمفهوم الخدمة المتاحة للمواطن المصري، قامت المحافظة بالتعاون مع شركة القاهرة بتشغيل وحدة ميني باص ذكي بهدف توفير مستوى الخدمة العالمية للنقل الجماعي من خلال دمج أحدث أنظمة التكنولوجيا الرقمية الحديثة ونظم التشغيل والإشراف الدولية وفقًا للمواصفات الدولية لمعايير الجودة.

وأشار المحافظ إلى أن الميني باصات الجديدة والتي تعمل على خط شبرا- المطار مزودة بخدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني Free WiFi، وبها شاشات LED لعرض خط السير للجمهور وشاشات LCD ترفيهية تعرض المواد الترفيهية وبعض الإعلانات وبرامج التوعية السلوكية إلى جانب خدمة إعلان المحطات الحالية والقادمة صوتيًا لتنبيه الركاب ويمكن للراكب دفع قيمة التذكرة نقدًا أو بكارت ذكي مدفوع مقدمًا يتم شراؤه من محطات الأتوبيسات.

وشهد الحفل أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ويس حسام الدين طاهر، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومحمد أيمن عبدالتواب، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وهشام عطية، رئيس هيئة النقل العام.

وأكد المحافظ بأنه جارٍ حاليًا طرح عدد من المناقصات لتطوير أسطول هيئة النقل العام بالكامل وتطوير خدماته لتوفير أتوبيس لائق بمواطني القاهرة وتشجيعًا لهم على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من سيارتهم الخاصة لتخفيض الكثافة المرورية وسيبدأ توريدها خلال الشهر المقبل بواقع 50 أتوبيسًا تدخل الخدمة شهريًا.