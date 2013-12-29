"آشتون" تشيد بالأقصر وآثارها لدى استقبالها وزيري الطيران والسياحة بأحد فنادق المدينة

كتب : عبده أبوغنيمة الأحد 29-12-2013 16:24

التقى المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران، وهشام زعزوع وزير السياحة، كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بأحد فنادق الأقصر على هامش زيارتهما للمحافظة لإطلاق حملة "مليون سائح هندي لمصر".

وعبرت "آشتون" عن سعادتها الغامرة هي وعائلتها لقضاء عطلات الكريسماس بمصر، مشيرة إلى أنها وأسرتها ستكرر زيارتها لمدينة القصر ونيلها الساحر، حسب وصفها.

يشار إلى أن "آشتون" وصلت إلى الأقصرعلى متن طائرة مصر للطيران، وقامت بجولة سياحية في مدينة الأقصر التاريخية، حيث زارت معابد الكرنك بصحبة عائلتها في أعياد الكريسماس، واستمعت لشرح مفصل حول آثار المدينة، كما قامت بجولة نيلية وجولة بأسواق بالمدينة.