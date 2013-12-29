"العاملون بالكهرباء": قرار إجازة السبت "مزور".. و"القابضة" أكدت أنه سيضر العمل بالمحطات

كتب : محمد مجدي الأحد 29-12-2013 17:03

أكدت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، عدم صحة مستند تم نشره في عدد من صفحات ائتلافات العاملين بقطاع الكهرباء حول اعتبار يوم السبت إجازة رسمية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة الكهرباء.

وقال أحمد محب، الأمين العام للنقابة، إن المستند المنشور مزور، مؤكدًا أنه اتصل بالمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وأكد له أنه لا صحة للقرار المزعوم.

وأضاف محب، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه خلال لقاء جمعه برئيس "القابضة للكهرباء" منذ عشرة أيام، أكد رئيس الشركة أنه من الصعب اعتماد يوم السبت إجازة رسمية للعاملين لأنها ستؤثر سلبًا على أداء الشركات، وهو ما لا يجوز أن يتم.

وأشار الأمين العام لنقابة العاملين بالكهرباء أن إقرار يوم السبت كاجازة رسمية هى نوع من توحيد المزايا بين العاملين، مؤكداً أن إقراره ستساهم في توفير بعض السيولة فى الشركات.

وتابع أن "الدسوقي" عرض على النقابة دراسات وافية تؤكد أن إقرارها سيؤثر على سير العمل بالشركات، موضحًا أن النقابة ستطالب بحوار بصورة أعمق حتى تتضح لهم الصورة كاملة حتى يتم إيصالها للعاملين بالقطاع.

وشدد الأمين العام لنقابة العاملين بالكهرباء على أن أبناء القطاع هم أحرص الناس على الارتقاء به، مشددًا على أن النقابة تطلب المتاح تنفيذه.