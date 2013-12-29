رئيس "حماية المستهلك": حملات مكثفة لضبط الأسماك المحظورة وإحالة المخالفين للنيابة

كتب : وائل سعد منذ 43 دقيقة

حذّر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من التعامل على بعض أنواع الأسماك المطروحة بالأسواق وذلك لخطورتها على الصحة العامة، والصادر بشأنها قرار بحظر الإتجار أو الحيازة أو التداول في بعض الأسماك السامة لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المستهلكين وهي أنواع الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب.

وصرّح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملة من الجهاز ومباحث التموين ومديرية التموين بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية شاركت تحت إشرافه ورئاسته المباشرة للتوجه إلى حلقات السمك بالإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى لفحص الشكاوى الواردة للجهاز بالمدينة.

وقال يعقوب إن حملة الجهاز فحصت سوق حلقة الأنفوشي للأسماك، وأسفر ذلك عن ضبط بعض الأسماك (سمكة البلامة، العقرب، الأرنب) الصادر بشأنها قرار السيد وزير التموين رقم 465 لسنة 2013 بحظر الإتجار أو الحيازة أو التداول في بعض الأسماك السامة وتحرير محضر لإعدام المضبوطات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وذلك في الوقائع المحرر عنها المحضرين 4508/2013 و4507/2013 إداري حي الجمرك، كما تم تعليق صورة القرار بأماكن ظاهرة بحلقة السمك لتوعية التجار والمستهلكين.

وأشار يعقوب إلى أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير 7 محاضر لبعض المحال بمدينة الإسكندرية لمخالفة القانون 67/2006 الصادر بشأن حماية المستهلك.

وأكد يعقوب أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أي منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا.