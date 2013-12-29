"برابوس" الألمانية توقع عقدا مع "المعادي الهندسية" لتطوير "مرسيدس بنز"

كتب : ايمن صالح الأحد 29-12-2013 16:40

وقعت شركة "برابوس" الألمانية عقد وكالة حصرية مع "شركة المعادي الهندسية" لتطوير سيارات مرسيدس بنز، ضمن خطة توسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال محمد رضوان أوغلي، المدير التنفيذي لمجموعة برابوس الشرق الأوسط، إنها اختارت مصر لتكون بداية لانطلاق أعمالها في الأسواق الأفريقية؛ نظرا لقوة السوق المصري وزيادة حجم الطلب على السيارات المعدلة.

وأضاف أوغلي أن مراكز تعديلات "برابوس" بالتعاون مع شركة المعادي الهندسية تعد الأولى من نوعها في مصر، حيث أسندت الشركة أعمال التركيب والصيانة إلى شركة "MECC" بما لديها من مراكز صيانة وخدمة حديثة لخدمة أكثر من 7500 عميل و10 آلاف سيارة.

ومن جانبه قال حازم عشري، رئيس شركة المعادي الهندسية، إن "برابوس" تسعى لتطوير أعمالها والتوسع في السوق المصرية عبر افتتاح مركز تدريب للكوادر الفنية المصرية.

وأكد المهندس كريم البدري، العضو المنتدب للمعادي الهندسية، إن السوق المصرية والأفريقية من أكبر الأسواق غير المستغلّة بالعالم في مجال تعديل السيارات وتزويدها بالملحقات المتخصصة، وهو ما يوفر فرص نمو كبيرة في هذا المجال.