"مايكروسوفت" تدعم المنتجات الحرفية واليدوية بشمال سيناء

قالت غادة خليفة، مدير المسئولية الاجتماعية لشركة مايكروسوفت مصر، إن الشركة بدأت فى تنفيذ مشروع مصر تعمل منذ العام الماضى بعد دراسات بدأتها منذ عام 2007 بالتعاون مع جمعيات أهلية وجهات حكومية.

وأوضحت خليفة فى لقاء صحفى اليوم الأحد، أن تنفيذ هذا المشروع يكون حسب احتياجات البلدان التى تعمل بها الشركة، مشيرا إلى أن مشروع "مصر تعمل"، يهدف لتمكين وتشغيل الشباب، مشيرا إلى أهمية وجود مراكز إرشاد وظيفى للشباب لمساعدة الشباب فى عمل خطة مستقبلية لهم.

وأشارت خليفة إلى أن الشركة قامت بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع فى 27 مركز شباب، بواقع مركز فى كل محافظة كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية فى يناير المقبل فى 27 مركزا آخر، بكافة المحافظات، كما تم تطبيق المشروع فى 3 نقابات وثلاث جامعات ويتم التفاوض على تطبيقه فى 6 جامعات.

وقالت خليفة إن هناك نحو2500 متردد، على هذه المراكز وتتراوح الأعمار ما بين 15 إلى 27 سنة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لبناء القدرات وسد الفجوة بين التعليم العام والخاص.

وأشارت إلى أن الشركة تقوم بتدريب عدد كبير من المربين لتنمية مهارات الشباب فى كيفية بدء مشروعهم، كما يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع المجتمع لمعرفة الفرص المتاحة من خلال الخبرات المتوفرة.

وأكدت خليفة أن الشركة أيضا تنفيذ مشروع "المرأة الطموحة"، من خلال ثلاثة عوامل أساسية وهى التمكين الاقتصادى والعمل المجتمعى من خلال الاستفادة طاقة المرأة غير المستغلة فى العمل التطوعى أو الأهلى.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل على المراكز التى تخدم الرجال إلى تنمية دور المرأة وتفعيل دورها أكثر، مشيرا إلى أن الشركة توفر تدريب ولكن لا تسعى إلى تغيير المجتمع.

وقالت خليفة إن مايكروسوفت قامت بعمل نحو 14 ناديا فى 13 جامعة الآن للمرأة الطموحة، حيث يتم تدريب عدد كبير من الجامعات والاستثمار بهم لتدريب زميلاتهن فى الجامعة ونقل المعرفة التى تعلمنها.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يتم تعميمه فى جميع الجامعات الحكومية ويصل عددهم إلى 29 جامعة.

وحول مشروع الشركة فى سيناء، أوضحت أنه أطلق فى نهاية 2011 حيث تعمل الشركة مع الجمعيات الأهلية فى سيناء لمساعدة أصحاب الحرف والعمل الحر فى تسويق وبيع منتجاتهم لتمكينهم اقتصاديا.

وقالت إن نحو11 جمعية تعمل على تسويق منتجاتهم من خلال توفير النظم المناسبة لتسويقها بشكل محلى فى المحافظات من خلال غدة طرق منها التسويق عبر. الإنترنت وعقد المعارض بعدد من المحافظات أو عن طريق سماسرة.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف مساعدة أصحاب الحرف اليدوية والسياحة المحلية ولكن الأخيرة متوقفة بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تسويق هذه المنتجات الحرفية واليدوية بعد الانتهاء من هذه المرحلة.

وقالت إن مايكروسوفت تستهدف إطلاق هذا المشروع فى خمس محافظات أخرى منها قنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد.

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