"القومى لتنظيم الاتصالات": لم ولن نتدخل فى محتوى الرسائل النصية

قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تداولت مؤخراً معلومات وبيانات حول قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار تعليمات لشركات الاتصالات مقدمة خدمة الرسائل النصية الجماعية والمفردة (Bulk SMS) لوقف الرسائل النصية التى تحتوى على كلمات معينة تخص الحياة السياسية.

وأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى بيان اليوم الأحد، على أن هذه المعلومات غير سليمة وبعيدة كل البعد عن الصحة، حيث إن الجهاز لم يصدر أى تعليمات بوقف أو حجب رسائل نصية، وأنه ليس له أى علاقة بمحتوى الرسائل التى تقدم على شبكات الاتصالات وأنها لا تدخل فى نطاق اختصاصاته، وإنما يتركز اختصاص الجهاز على الجانب الفنى والتقنى لعملية إرسال الرسائل.

وشدد الجهاز أن دوره هو إعطاء التراخيص لشركات الاتصالات مقدمة خدمة الرسائل النصية المجمعة والمفردة معا، والتأكد من التزام هذه الشركات لبنود التراخيص، ويعكف الجهاز بالتعاون مع هذه الشركات على وضع القواعد المنظمة لحماية المستخدمين، وخاصة فيما يتعلق بخدمات المسابقات، وعدد الشركات المرخص لها للعمل بالسوق المصرى هى ثلاثة عشر شركة.

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