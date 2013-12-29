أتليتكو مدريد ينافس الإنتر ميلان على ضم لاميلا نجم توتنهام

رغم أن نادى انتر ميلان يتطلع بقوة إلى ضم ايريك لاميلا مهاجم توتنهام الانجليزى عند فتح باب الانتقالات الشتوية فى يناير القادم ، الا انه يبدو انه سوف يواجه منافسة قوية على النجم الارجنتينى حيث افادت الانباء بأن اتليتكو مدريد الاسبانى قدم بدوره عرضا لضم لاميلا .

وكان توتنهام قد دفع 30 مليون يورو مقابل ضم اللاعب الذى يبلغ من العمر 21 عاما الصيف الماضى ، الا انه مستعد للسماح له بالرحيل على سبيل الاعارة فى يناير .

وأشارت تقارير صحفية ايطالية الى ان مسئولى الانتر ميلان ابدوا بالفعل رغبتهم فى ضم لاميلا على سبيل الاعارة الا انهم فوجئوا بالمنافسة القوية من النادى الاسبانى الذى قدم عرضا للسبيرز لشراء اللاعب بشكل نهائى .

ويبدو ان الارجنتينى الشاب لم يتأقلم بشكل جيد على الحياة فى لندن كما انه لم يشارك مع توتنهام حتى الان الا فى ثمانى مباريات فقط منذ بداية الموسم ولم يحرز خلالها اى اهداف .

ا.ش.ا